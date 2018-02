Politie onderschept inbrekers 09 februari 2018

Inspecteurs van de lokale politiezone Dilbeek hebben vier verdachten gearresteerd die gelinkt worden aan minstens een inbraak in Nazareth, maar mogelijk ook meerdere feiten in onder andere Wetteren. Een patrouille merkte een Alfa Romeo met Duitse nummerplaten op in Dilbeek en stelde vast dat de wagen geseind stond. Aan boord zaten vier mannen uit Servië, Kroatië en Joegoslavië, waarvan er één minderjarig is. De anderen zijn 18, 35 en 58 jaar. Aan de hand van beelden van ANPR-camera's en sporenonderzoek kunnen ze gelinkt worden aan de inbraak in een winkel in Nazareth op 30 januari. Mogelijk kunnen ze ook gelinkt worden aan andere inbraken. De drie meerderjarigen werden voor een Gentse onderzoeksrechter geleid en aangehouden. (TVP)