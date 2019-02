Politie keert ‘spookvilla’ binnenstebuiten op zoek naar spoor van vermiste veertiger Dreggen van waterputten en vijver levert geen aanwijzingen op TVP/KSN

12 februari 2019

18u09 0 Dilbeek De federale politie en Civiele Bescherming hebben dinsdag in en rond een villa langs de Lenniksebaan urenlang gezocht naar een spoor van de vermiste Mohamed Harrouchy (41). De zoekactie vond plaats in een leegstaand pand dat eind vorig jaar nog nationaal nieuws was. Er werd niks aangetroffen.

De Brusselse Federale Gerechtelijke Politie (FGP), een speleoloog van Disaster Victim Identification (DVI) en de Civiele Bescherming rukten dinsdagochtend met man en macht uit naar de intussen beruchte villa. Op vraag van het parket doorzochten ze de leegstaande woning op zoek naar sporen van de vermiste Mohamed Harrouchy (41). Die man verdween op zondagavond 9 december nadat hij voor het laatst gezien was in de Portaelsstraat in Schaarbeek.Ondanks het toen verspreidde opsporingsbericht, is er geen spoor van de veertig of zijn wagen. Volgens gerechtelijke bronnen is een afrekening binnen het drugsmilieu een van de pistes die de speurders onderzoeken. Mogelijk was de man in het criminele milieu verzeild geraakt en moet de verdwijning ook in dat kader gezocht worden.

Een hypothese luidt dat de man ontvoerd werd en dat hij eventjes in de leegstaande villa ondergebracht werd. Hoe de speurders bij deze locatie uitkwamen is evenwel niet duidelijk.

Niets aangetroffen

De veertiger zelf of zijn lichaam werd in elk geval niet teruggevonden in of aan het pand. De Civiele Bescherming legde een kleine vijver en twee waterputten droog, waarna de FGP en DVI op zoek gingen naar bruikbare sporen zoals kledij, een schoen of sleutels.

Ook de woning zelf werd binnenstebuiten gekeerd. Maar er werd geen enkel spoor van de man aangetroffen. Even later rukte een kleine graafkraan naar de achtertuin uit, maar graafwerken werden uiteindelijk niet uitgevoerd. Na de middag vertrok het klein legertje opnieuw en werd de woonst volledig afgesloten. Naar verluidt zal de politie ook andere locaties doorzoeken.

Villa leeggehaald

Voor de goede orde: de laatste bewoner van het huis heeft niets met deze zaak te maken. De man verliet de villa in de zomer van vorig jaar na een brutale home-invasion. De villa kwam leeg te staan en een verhaal begon plots een eigen leven te leidden onder Brusselse jongeren. Volgens een ‘urban legend’ zou er geld verstopt zijn in de woonst -wat uiteraard niet klopte- met tientallen inbraken tot gevolg. Sinds november zakken Brusselse jongeren massaal af naar de Lenniksebaan en de lokale politie arresteerde in totaal meer dan tachtig jongeren. Sommigen werden zelfs in een gesloten instelling geplaatst, naar anderen werd een gerechtelijk onderzoek geopend. Op 4 december werd de woning door een professionele firma volledig leeggehaald waarna de rust terugkeerde.