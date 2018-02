Politie en inspectie controleren woningen langs N8 28 februari 2018

De Dilbeekse politie heeft samen de gemeentelijke dienst Burgerzaken, Vreemdelingenzaken, de Vlaamse Wooninspectie en sociale inspectie verschillende woonstcontroles uitgevoerd langs de Ninoofsesteenweg.





Door ervaringen van de wijkinspecteurs en getuigenissen van buurtbewoners bestond bij een aantal woningen het vermoeden dat er mogelijk sprake was van domiciliefraude door één of meerdere bewoners. Dit is mede een gevolg van het Brusselse Kanaalplan, waardoor mensen daar de woonstcontroles ontvluchten door naar andere gemeenten buiten het gewest te vluchten.





Bij de actie werden inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld en bepaalde woningen bleken bijna onleefbaar te zijn. De resultaten worden nog verder onderzocht door de verschillende diensten, maar voorlopig werd geen enkele woonst onbewoonbaar verklaard en werd er niemand uitgezet.





Twee personen werden wel ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. (TVP)