Politie arresteert terreinwagendieven die auto's naar Afrika verscheepten 10 maart 2018

De Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde heeft een Afrikaanse bende opgerold die onder meer in ons land aan de haal ging met dure terreinwagens om ze nadien te verschepen naar Afrika. In samenwerking met de Car Crime Unit van de Antwerpse scheepvaartpolitie konden sinds november 2017 in totaal 37 gestolen voertuigen onderschept worden. Het ging voornamelijk om terreinwagens van Toyota, maar ook van Land Rover en Audi. De voertuigen werden in loodsen in Rebecq ingeladen in zeecontainers. De FGP voerde donderdag met bijstand van verschillende politiediensten twaalf huiszoekingen uit in onder meer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Merchtem, Wemmel, Dilbeek, Waals-Brabant en Bergen. In totaal werden acht personen opgepakt en nog eens vijf gestolen voertuigen in beslag genomen. Vier mannen, een 44-jarige uit Kameroen, een 38-jarige uit Benin, een 38-jarige uit Guinee en een 43-jarige uit Congo, werden door de Brusselse onderzoeksrechter aangehouden. Ze woonden in Dilbeek, Wemmel, Merchtem en Sint-Gillis. Naast feiten in België ging de bende ook aan de haal met terreinwagens in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Nederland. (TVP)