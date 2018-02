Polikliniek verhuist naar Oudesmidsestraat 22 februari 2018

Dilbeek De polikliniek van het UZ Brussel verhuist naar flatcomplex Biekorf, in de Oudesmidsestraat. Daar komen alle diensten onder één dak te zitten.

De polikliniek streek tien jaar geleden neer aan de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Patiënten kunnen er terecht voor kleinere ingrepen of consultaties. Een geslaagd initiatief, want het aantal patiënten vervijfvoudigde in de voorbije jaren. De locatie langs de Ninoofsesteenweg bleek echter te klein om de dienstverlening op peil te kunnen houden.





In 2016 besliste het UZ Brussel om de polikliniek te verhuizen naar flatcomplex Biekorf, dat nu na anderhalf jaar afgewerkt is. Je vindt er alle diensten van de polikliniek terug op het gelijkvloers. De polikliniek is open op maandag (14 uur tot 20.30 uur), en dinsdag tot en met vrijdag (8.30 uur tot 20.30 uur). Op zaterdagen kan je er terecht van 9 uur tot 12 uur. (MEN)