Platina huwelijk voor Marcel en Therese 02u25 0 Foto Marc Sluys

Marcel Van den Broeck (94) en Therese Merens (94) uit de Brusselstraat in Sint-Ulriks-Kapelle vierden hun platina huwelijk. Ze waren buren en speelden als kind al met elkaar. Marcel startte zijn loopbaan bij de Postcheques en ging vervolgens naar AG, Nestor Martin, Volvo Vorst en als directeur naar Seven-Up en in de brouwerswereld bij Lamot. Hij eindigde bij 'faco-Fram' en Unimes in Groot-Bijgaarden. Na zijn pensioen startte hij zijn adviesbureau voor condensdrogers en carwashmachines. Therese werkte bij Catania, een macaronifabriek. Ze kregen acht kinderen: Jan, Paul, Ludo, Mia, Eddy, Anne, Luc en Marleen, 17 kleinkinderen en de achterkleinkinderen Xander, Yara, Yessica, Thomas, Tamara en Kasper. Marcel was vrijwilliger bij de burgerbescherming en filmde bij Hobby Fotoclub Ternat. Therese was lid van KAV en volgde kook- en turnlessen. Ze reisden graag naar Duitsland, Oostenrijk en Schotland. Momenteel wonen ze in de Verlosser in Kapelle en genieten er van elke dag samen.





(SMH)