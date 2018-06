Pierre en Yvonne zijn diamanten paar 19 juni 2018

Pierre De Win (83) en Yvonne Notaert (80) hebben onlangs de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze werkten allebei bij Bank Lambert. Yvonne was lid van de jeugdbeweging, gaf catecheseles en was kaderlid bij de KAV. Ze werkte ook nog in de bib en tot vorig jaar deed ze aan yoga. Beiden wandelen nog graag. Hun gezin groeide met twee zonen en zes kleinkinderen.





(SMH)