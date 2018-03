Pierre en Julia zijn gouden koppel 15 maart 2018

Pierre De Greef-Mostinckx (73) en Julia Billoy (73) uit de Tenbroekstraat in Sint-Martens-Bodegem vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen op een Vlaamse kermis in Wambeek. Nadien dansten ze regelmatig op de muziek van Will Tura en Ronny Temmers. Pierre werkte mee op de boerderij, waar knolselder en aardbeien gekweekt werden. Na de boerderij ging Pierre werken bij brouwer Girardin in Kapelle en vervolgens op de de Tuinbouwveiling in Zellik. Ook Julia werkte thuis mee in de aardbeienteelt en verkocht deze lekkernij op de markt in Schepdaal en aan de veiling. Pierre fietst dagelijks en geniet van zijn zelfgeteelde groenten, de kippen en de geiten. Samen reizen ze met de CM naar Spa, de zee of Nederland. Het koppel heeft één zoon, Johan, en één kleinzoon, Sander





(SMH)