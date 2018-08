Pierre en Adolphina vieren diamant 04 augustus 2018

Pierre Peetermans (89) en Adolphina Scholiers (85) uit de Sint-Martinusstraat zijn 60 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in een café in Sint-Agatha- Berchem, bij een vriend. Pierre groeide op in café Koekeren. Tachtig jaar lang werd de zaak gerund door de familie Peetermans, waarvan dertig jaar door Pierre en Adolphina. Je kon er biljarten, vogelpikken en er was een grote spaarkas. Pierre speelde accordeon en was begeleider van Will Tura en Ronny Temmer. Hij speelde wekelijks op bals in zaal Select. Beiden zijn verknocht aan Bodegem en zijn actief bij het voetbal en de fanfare. Eens op pensioen haalde Pierre groenten en fruit op bij de boeren om ze naar de veiling in Kuringen te brengen.





(SMH)