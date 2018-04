Pedevallei is tientallen populieren lichter 04 april 2018

02u36 0 Dilbeek Wie de jongste dagen door de IJsbergstraat reed, heeft het al gezien: het bos nabij het spoorwegviaduct is deels gekapt.

Langs de IJsbergstraat staan honderden populieren die deel uitmaken van de Pedevallei, een stukje natuur in Itterbeek. De lap grond waar nu tientallen bomen gekapt werden, is eigendom van gemeenteraadslid Jef Valkeniers (Open Vld). "Een normale gang van zaken", reageert hij kort op de kap. "Populieren worden na het verstrijken van een bepaalde termijn gekapt. En ik heb alle nodige vergunningen verkregen."





Geen ramp voor milieu

Schepen van Milieu Karel De Ridder (Groen) bevestigt dat Valkeniers de toestemming had om een deel van het bos te laten kappen. "Populieren zijn opbrengstbomen", legt hij uit. "Ze worden om de vijf of tien jaar neergehaald. Daarna worden er ook andere geplant, want dat is verplicht. Het bos vertoont nu een kale plek, maar voor het ecologisch systeem is dit geen ramp. Bossen naast sporen en drukke wegen hebben geen grote natuurwaarde. Het zou natuurlijk wel beter zijn om daar een bos te planten met verschillende soorten bomen - met een grotere natuurwaarde. Maar dat is de keuze van raadslid Valkeniers." (MEN)