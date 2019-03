Passagier neemt over omdat bestuurder onder invloed is, maar blaast zelf ook positief Tom Vierendeels

25 maart 2019

17u39 0 Dilbeek Een passagier die te veel gedronken had, is zaterdagnacht tegen de lamp gelopen bij een politiecontrole toen hij het stuur wilde overnemen nadat de bestuurder positief had geblazen. In totaal werden dertien positieve alcoholtesten afgenomen bij de actie.

“Vrijblijvende tip: als je als bestuurder niet meer mag rijden omdat werd vastgesteld dat je onder invloed bent van alcohol, raden we af om je autosleutels door te geven aan een passagier die eveneens te veel gedronken heeft”, valt te lezen in het persbericht van de lokale politiezone Dilbeek. Zij controleerden zaterdagnacht in de Bosstraat, langs de Itterbeeksebaan, in de Stationsstraat en d’Arconatistraat en langs de Lenniksebaan. In totaal werden 140 ademtesten afgenomen, waarvan er dertien positief bleken te zijn, of net geen tien procent. Onder hen dus vermoedelijk een passagier die het stuur wilde overnemen. “Voorzien altijd een BOB achter het stuur”, geeft de politie nog mee.

Tegelijkertijd werd er ook geflitst langs de Itterbeeksebaan, de Ninoofsesteenweg en de Gossetlaan. In totaal passeerden 619 wagens de flitswagen, waarvan er veertig te snel reden. De slechtst scorende bestuurder werd aan 115 kilometer per uur op de Ninoofsesteenweg geflitst.

Tot slot werden nog veertien verkeersinbreuken vastgesteld, waaronder negen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.