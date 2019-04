Parking Bosstraat afgesloten tijdens paasvakantie Michiel Elinckx

09 april 2019

10u55 0 Dilbeek De vernieuwde parking van de Bosstraat is tot en met zondag 21 april afgesloten.

Eind 2018 werd de parking van de Bosstraat volledig vernieuwd. De gemeente Dilbeek investeerde 368.000 euro voor de vernieuwing van de parking, die vooral door bezoekers van het Don Bosco Instituut en de Dilbeekse begraafplaats gebruikt wordt. In totaal is er plaats voor 79 voertuigen. Eind december ging de parking terug open, maar nu gaat ze weer twee weken dicht. Er wordt gras ingezaaid en de laatste details worden afgewerkt. Na de paasvakantie is de parking terug beschikbaar.