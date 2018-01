Parkeerterrein E40 gaat dan toch niet dicht 30 januari 2018

02u38 0 Dilbeek De snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden, in de rijrichting van Gent, gaat dan toch niet dicht. Er komt wel privébewaking.

Dilbeeks burgemeester Willy Segers (N-VA) wilde maatregelen treffen nadat onder meer enkele agenten bedreigd waren door een groep van ongeveer veertig vluchtelingen. Vorige week werden ook nog eens twee truckers op het parkeerterrein overvallen. Minstens één van hen hield er snijwonden in het gezicht aan over. Segers kon de veiligheid dus niet langer garanderen en nam de beslissing om het terrein 's nachts te sluiten.





Bedoeling was om die sluiting gisteravond een eerste keer in te voeren, maar door het plan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om de parkeerterreinen te laten beveiligen, is die sluiting niet meer aan de orde. "We kunnen er nu van uitgaan dat het er 's nachts opnieuw veilig zal zijn", weet Segers. "In de komende dagen zal de federale politie instaan voor de bewaking, daarna zal een private bewakingsfirma het overnemen. Voorts staat eerstdaags ook een gesprek gepland met de uitbaters van het terrein, om na te gaan wat hun intenties zijn op zowel korte als lange termijn." (TVP)