Pajottenland heeft brasserie én sommelier van het jaar Thomas Locus en Yanick Dehandschutter gooien opnieuw hoge ogen in Gault&Millau Michiel Elinckx

05 november 2018

16u30 3 Dilbeek Onze horecakleppers doen het ’m weer! Restaurantgids Gault&Millau heeft Brasserie Julie uit Bodegem verkozen tot ‘Brasserie van het Jaar’, terwijl Yanick Dehandschutter van het Lennikse Sir Kwinten zich ‘Sommelier van het Jaar’ mag noemen.

Thomas Locus opende pas vorig jaar de deuren van Brasserie Julie, maar mocht meteen een score van 14/20 ontvangen van Gault&Millau, alsook een Michelinster. Dit jaar doet Locus er nog een puntje bij en mag hij zijn zaak ‘Brasserie van het Jaar’ noemen. “Ongelooflijk”, reageert hij. “Door afscheid te nemen van Bistro Margaux (de vorige en tevens ontzettend succesvolle zaak van Locus, red.) namen we een groot risico. Maar twee jaar later lijken we onze draai echt gevonden te hebben. Vorig jaar kwam al die onverwachte Michelinster en nu krijgen we deze titel van Gault&Millau. Ik ben iedereen hier héél dankbaar voor, van afwasser tot sommelier. Mijn medewerkers zijn elke dag in de weer om de hoogste kwaliteit te leveren.”

Ondanks het succes houdt Locus beide voeten op de grond. Want terugkeren naar het niveau van Bistro Margaux, hoeft voor hem niet. “We willen een brasserie blijven”, maakt hij duidelijk. “Het was aanvankelijk wat zoeken, maar iedereen lijkt nu mee te zijn in het verhaal. Ons cliënteel weet wat te verwachten. En het doet deugd dat dit nieuwe concept geapprecieerd wordt.”

Toch moeten we ook even vermelden dat Brasserie Julie niet de hoogste ogen gooit in onze regio. Terborght uit Huizingen spant immers de kroon met 16/20.

Het Lennikse Sir Kwinten van de broers Dehandschutter volgt met een knappe 15,5/20. Maar daar komt voor Yanick Dehandschutter nog eens de titel van ‘Sommelier van het Jaar’ bij. “De enige prijs die ik nog niet gewonnen had”, klinkt het trots. “Een hele eer. Of ik het verwacht had? Eigenlijk niet. Ik wist wel dat ik aanwezig moest zijn op de prijsuitreiking, maar op voorhand weet je eigenlijk zo goed als niets. De inspecteurs komen wel langs, maar geven geen feedback.”

De stijging met een half punt is voor Dehandschutter de kers op taart, maar hij benadrukt wel dat Sir Kwinten een restaurant voor iedereen blijft. “We blijven inzetten op prijs-kwaliteit”, zegt hij. “Deze erkenning bevestigt ons goede werk. We moeten dus op hetzelfde elan doorgaan. Mensen komen hier tafelen voor de goede keuken, gecombineerd met een gerichte wijnkeuze. En dat voor een niet te hoge prijs. Maar we gaan zeker genieten van deze titel!”

Nog in onze regio doen ook Anobesia uit Affligem en restaurant Michel uit Groot-Bijgaarden het goed, met 15/20. De Gault&Millau-lijst verwelkomt voorts drie nieuwe Pajotse restaurants: De Neu Pruim in Beersel en Eenhoorn uit Asse komen binnen met een 12/20. Restaurant August in Lennik laat een 13/20 noteren.