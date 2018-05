Paard overlijdt tijdens tochtje op strand 22 mei 2018

Op het strand van De Panne is gisteren omstreeks 12 uur het paard van een ruiter uit Dilbeek overleden. Die was met twee andere ruiters een wandeling aan het maken, waarbij ze de paarden ook in het zeewater lieten lopen. Plots viel één van de paarden neer, vermoedelijk als gevolg van een hartstilstand. De ruiter uit Dilbeek bleef ongedeerd. De brandweer werd nog gealarmeerd, maar bij aankomst van de hulpdiensten bleek het paard al overleden te zijn. Het werd opgehaald door de gemeentelijke diensten. (BBO)