Oxfam houdt wijnproeverij in Pedemolen 01 september 2018

Oxfam Dilbeek organiseert op 9 september zijn jaarlijkse wijnproeverij in de Pedemolen van Sint-Gertrudis-Pede. Bezoekers kunnen er alle Wereldwinkel-wijnen Chili, Argentinië en Zuid-Afrika vrij proeven en een korte toelichting krijgen over de werking van Oxfam met haar partners uit het Zuiden. De wijnproeverij start om 15 uur. Om 18 uur sluiten de deuren. Naast de proeverij kunnen bezoekers eveneens de Pedemolen bezoeken of een wandeling maken in de omgeving. Toegang is gratis.





(MEN)