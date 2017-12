Oscar en Eliane zijn gouden paar 02u25 0 Foto Sluys

Oscar Vanmoen (77) en Eliane Van de Geerde (71) uit Schepdaal hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in de Anderlechtse filmzaal Vaillance. Zij werkte bij Generale Bank, een bouwfirma, in een drukkerij en bij Siemens. Die laatste was ook de werkgever van Oscar. Beiden zijn grote supporters van de Rode Duivels. Hun gezin groeide met twee dochters en vier kleinkinderen.





(SMH)