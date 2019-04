Opsporingsbericht voor duo dat oudere vrouw met list van al haar geld berooft Tom Vierendeels

03 april 2019

17u24 0 Dilbeek De politie is op zoek naar twee mannen die met een smoes een oudere vrouw in de Kasteellaan konden beroven. Voorlopig ontbreekt elk spoor naar de verdachten.

Het slachtoffer bevond zich op dinsdag 26 februari rond 11.45 uur in haar voortuin toen ze door het duo werd aangesproken. De mannen vertelden dat haar zoon zich in het commissariaat bevond na een ongeval en ze vroegen geld aan de vrouw om zo de verzekering in orde te brengen. Terwijl de vrouw zich naar binnen begaf, werd ze gevolgd door een van de mannen, die vervolgens met al haar geld aan de haal ging.

Een dader is tussen 45 en 50 jaar oud, heeft een getaande huidskleur en sprak Frans. Hij is tussen 1,70 en 1,75 meter groot, heeft een baard en donker haar. De tweede dader is slank gebouwd en heeft grijs haar. Ze verplaatsten zich in een witte auto.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Bel dan naar de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of contacteer hen via het webformulier.