Opschorting voor eerlijke chauffeur 04 mei 2018

B.V. was eerlijk toen de politie hem op 16 februari vorig jaar aan de kant zette voor een controle. De vrachtwagen van de man trok de aandacht, omdat de bumper van het voertuig afhing en ook het zicht op de nummerplaat belemmerde. Bovendien droeg hij zijn lenzen niet op dat moment terwijl dat opgelegd werd in zijn rijbewijs. Daarvoor moest hij zich nu verantwoorden voor de Halse politierechter.





"Hij heeft oprecht verteld dat hij zijn lenzen niet in had," vertelde zijn advocaat. "Hij had het net zo goed kunnen verzwijgen." De transporteur werd veroordeeld voor de schade aan het voertuig tot een boete van 240 euro, maar voor het rijden zonder lenzen, kreeg hij wel een opschorting van de rechter. (BKH)