Oplichters die met vals geld betaalden blijven maand langer in de cel Tom Vierendeels

07 december 2018

18u52 0 Dilbeek De bendeleden die handelaars in Dilbeek, Ninove en Lennik probeerden op te lichten met valse biljetten van 200 euro blijven nog zeker een maand in de cel. Het gaat om twee mannen en een vrouw.

De verdachten konden op 29 november gearresteerd worden na het plegen van nieuwe feiten in Lennik en Dilbeek. Bij een handelszaak langs de Ninoofsesteenweg in Schepdaal werden ze door inspecteurs van de lokale politiezone Pajottenland gearresteerd, die naar hen op zoek was na de feiten in Lennik.

“Het gaat om een 24-jarige vrouw en twee mannen van 18 en 23 jaar oud”, valt bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, te horen. Zij hebben het dossier in handen genomen. “Alle drie hebben ze de Roemeense nationaliteit. Op 30 november werden ze voor de onderzoeksrechter geleid, die hen liet aanhouden wegens oplichting, diefstal en bendevorming. De raadkamer van Dendermonde bevestigde op 4 december de aanhouding van de drie verdachten.” Hierdoor zitten ze dus nog tot begin januari in de cel.

Vooral op 23 en 24 november was de bende enorm actief in Ninove en Dilbeek. Ze verplaatsten zich in een goudkleurige Citroën C5 met Duitse nummerplaten.