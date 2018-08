Openluchtaperitief in Heetveldelaan 07 augustus 2018

Op vrijdag 10 augustus wordt er een afterwork openlucht aperitief georganiseerd in de Heetveldelaan. Met Apérotime worden verschillende foodtrucks en optredens naar Dilbeek gebracht. Eerder sloeg het concept aan in steden als Herentals en Aalst. De organisatie verwacht meer dan 1.500 bezoekers. Zo staan onder meer deejays Partyshakerz en Babi op de affiche. Daarnaast zullen er verschillende randactiviteiten rond het evenement zijn. De toegang is gratis. Iedereen is welkom in de Heetveldelaan vanaf 17 uur. (MEN)