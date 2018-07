Open Vld trekt naar verkiezingen met drie bekende Vlamingen 18 juli 2018

02u38 0 Dilbeek 67 bekende Vlamingen nemen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Acteurs, sportlui en mensen uit de entertainmentsector kiezen vaker voor Open Vld. Zeker bij de afdeling in Dilbeek. Daar pakken ze uit met drie bekende Vlamingen: Bob Savenberg, Lucile Fol én Michael Verschueren.

Bob Savenberg, ex-Clouseaulid en voormalig manager van onder meer Natalia, is de bekendste nieuwe naam op de Open Vld-lijst. Afgelopen maand werd ook bekendgemaakt dat Savenberg, naast de gemeenteraadsverkiezingen, ook op de provincielijst staat. "Dat zet zijn engagement in de verf", zegt Dilbeeks Open Vld-voorzitter Marc Willen. "Het is toevallig dat we drie bekende namen op onze lijst hebben. Michael Verschueren is bestuurslid bij Anderlecht en al jarenlang vriend van lijsttrekker Luc Deleu. Lucile Fol (moeder van Oscar and the Wolf-zanger Max Colombie, red.) is ook niet echt een verrassing. Zij komt uit een blauw nest en is al heel haar leven politiek geëngageerd. Wij kennen deze mensen al heel erg lang."





Willen weet niet of hun bekendheid een rol gaat spelen in het stemmenaantal. Hij wil de resultaten van oktober afwachten. "Want dat valt niet te voorspellen. Soms is enige bekendheid handig, maar in dit geval weet ik het niet. Onze partij kiest niet voor hun bekendheid, maar hun grote engagement. En dat zullen ze de komende maanden wel bewijzen." (MEN)