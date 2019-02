Op de koffie bij de Ahmadiyya Moslimgemeenschap: iedere zaterdag mogen inwoners er discussiëren over het geloof Michiel Elinckx

28 februari 2019

15u40 0 Dilbeek De Ahmadiyya Moslimgemeenschap houdt voortaan iedere zaterdag een gespreksmoment met Dilbeekse burgers. De geloofsgemeenschap zet de deuren van zijn centrum wagenwijd open. “We willen bruggen bouwen door middel van dialoog en begrip”, zegt imam Asad Majeeb.

De Ahmadiyya Gemeenschap heeft sinds 1982 zijn thuisbasis in Sint-Ulriks-Kapelle. De moslimvereniging organiseert ieder jaar tal van acties, zoals de jaarlijkse opruimactie van de Dilbeekse straten op Nieuwjaarsdag. “Onze gemeenschap is erg duidelijk”, zegt imam Asad Majeeb. “Wij willen een boodschap van liefde verspreiden. De liefde voor het land waarin me vertoeft, maakt deelt uit van het geloof. Dat staat letterlijk in de Koran. De mens komt op de eerste plaats, daarna het geloof. Vanuit die gedachtegang proberen we ons steentje bij te dragen in Dilbeek.”

Koffie & Islam

Maar de Ahmadiyya Moslimgemeenschap merkt dat er nog heel wat twijfels zijn bij de Dilbeekse bevolking. Daarom pakken ze uit met een opvallend initiatief: Koffie & Islam. “We organiseren iedere zaterdag een gespreksmoment tussen 15 uur en 17 uur”, aldus Majeeb. “Iedereen is welkom om een kopje koffie en een stukje taart te komen eten. Heeft iemand een vraag over ons geloof? Twijfel niet, en kom even af. Wij hebben geen vooroordelen. Door dit initiatief willen we bruggen bouwen tussen de verschillende gemeenschappen en individuen. Niet veel mensen weten dat ze welkom zijn in onze moskee. Die staat altijd open, ongeacht de geloofsovertuiging. Door aparte gespreksmomenten te organiseren hopen we de drempel te verlagen.”

Negatief vooroordeel

Via sociale media kreeg de moslimgemeenschap al enkele positieve antwoorden. Volgens Majeeb is begrip en dialoog broodnodig. “Wij hebben al vaak gemerkt dat mensen binnenkwamen met een negatief vooroordeel”, vertelt Majeeb. “Maar tijdens het gesprek veranderen die negatieve gedachten. Veel mensen weten niet waarvoor we staan, hoe we te werk gaan. Daar moet maar eens verandering in komen. De Ahmadiyya Moslimgemeenschap aanvaardt en accepteert andere religies. Op de kerstavond zijn we met onze gemeenschap naar de middernachtmis gegaan. Na de viering gaven we iedere persoon een bloem als kerstcadeau. Iedereen is vrij om zijn geloof te kiezen. Hoe we met andere mensen omgaan: dat staat centraal. In het verleden nodigden we ook eens alle buurtbewoners uit om eens op bezoek te komen. Dat was een geweldige dag - voor ons én de buurtbewoners. Hopelijk heeft Koffie & Islam evenveel succes.”

Misverstanden

De gesprekken over het geloof zullen een per een gebeuren. Mensen die het vragen, kunnen een groepsgesprek krijgen. “Wij laten iedereen vrij waarover ze willen we spreken. Wij geven koffie, gebak én antwoorden. Hopelijk kunnen met het gespreksmoment enkele misverstanden over ons geloof uit de wereld helpen.” Wie interesse heeft in het gespreksmoment, kan iedere zaterdag terecht in het centrum van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap aan de Brusselstraat 445 in Sint-Ulriks-Kapelle. Voor meer info kan je terecht bij gs@ahmadiyya.be.