Ook honkbalknuppel bij zwaar geval van verkeersagressie 19 mei 2018

02u41 0 Dilbeek Bij de verkeersagressie op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek, afgelopen donderdagavond, blijkt nu ook een honkbalknuppel gebruikt te zijn.

De twee betrokken partijen kregen het al in Eizeringen met elkaar aan de stok. De bestuurder van een gehuurde bestelwagen vond dat zijn voorligger te traag reed op de linkerrijstrook. Hij haalde rechts in en ramde de andere wagen vervolgens in de flank. Aan de eerstvolgende verkeerslichten stapten de inzittenden van de geramde wagen uit en sloegen ze een raam van de bestelwagen in, waarop de passagier enkele klappen kreeg. Daarop reden beide wagens door, tot het in Dilbeek opnieuw tot een treffen kwam. Hierbij werd een honkbalknuppel door één van de partijen gebruikt. Eén slachtoffer kreeg een klap van het slaghout op de enkel. Voor het dan volledig uit de hand kon lopen, kwam de politie tussenbeide. De betrokkenen werden verhoord, maar voorlopig werd niemand opgepakt. (TVP)