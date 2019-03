Ontmoetingscentrum De Beleefhoek opent zaterdag de deuren Michiel Elinckx

28 maart 2019

18u27 0 Dilbeek Schepdaal is zaterdag een buurtcentrum rijker. De Beleefhoek opent er dan zijn deuren voor het grote publiek. Emmelien Desmet is een van de drijvende krachten achter het ontmoetingscentrum.

De Beleefhoek vestigt zich in de gebouwen van een voormalige computerzaak in de Jan De Trochstraat. Emmelien Desmet zat al langer met het idee om een ontmoetingscentrum op te richten. “Ik woon net naast het gebouw”, vertelt Emmelien. “Toen ik hoorde dat de computerzaak wegging, voelde ik het kriebelen. Ik vond dat ik de sprong moest wagen. Daarnaast wilde ik het engagement van mijn vader, die 2 jaar geleden overleden is, verderzetten. Ik ben er dus meteen opgesprongen en heb mijn ondernemingsplan naar de Vlaamse overheid en de gemeente gestuurd. Dankzij de Vlaamse overheid heb ik een cursus sociaal ondernemen gevolgd en is alles concreter geworden. Vorig jaar kregen we de goedkeuring, sinds enkele maanden zijn de renovatiewerken gestart.”

Thuisbasis voor verenigingen

De Beleefhoek wordt de thuisbasis van verschillende Dilbeekse vzw’s, zoals het vzw Klasbak en Boeren & Buren. “De Beleefhoek moet een huiskamer voor iedereen worden”, zegt Emmelien. “Er is een keuken, speelhoek, een bovenverdieping met twee zaaltjes en een tuintje. Mensen mogen ook zelf het initiatief nemen om activiteiten op poten te zetten. Iedereen is welkom in De Beleefhoek.”

Grote opening

Zaterdag is er een grote opening, met onder meer kinderactiviteiten, een voorstelling van de vzw’s en haar partners en een optreden van een muziekband. “Daarna gaan we van start, met de organisatie van een BabyCafé, SeniorenCafé, CampusCafé en een tentoonstelling rond klimaatvluchtelingen ‘Klimaatling’. Hopelijk kunnen we in latere fase met ons TaalCafé starten. Iedereen kan onze ruimte huren, voor een babyborrel, communie of andere activiteit. We willen Schepdaal en omstreken samenbrengen in ons buurthuis.”

De officiële opening start zaterdag om 14 uur in De Beleefhoek. Meer info vind je op www.debeleefhoek.be.