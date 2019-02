Oneerbiedige cannabisgebruiker betrapt met opgedreven brommer: “Een levenslang rijverbod? Doe maar, dan verhuis ik naar het buitenland” TVP

26 februari 2019

18u08 0 Dilbeek Even een broodje halen met een opgedreven brommer breekt een jongeman uit Groot-Bijgaarden nu zuur op. Hij riskeert een levenslang rijverbod, al komt dat vermoedelijk vooral door zijn oneerbiedig gedrag voor de Halse politierechtbank. Bovendien gaf hij toe dagelijks cannabis te gebruiken.

Een politieploeg merkte op 20 augustus vorig jaar op hoe de jongen met een bromfiets van klasse A – eentje waarmee maximum 25 kilometer per uur mag worden gereden red. – door de Dilbeekse deelgemeente scheurde. De bestuurder was van plan een broodje te gaan halen, maar dat draaide dus even anders uit. De bromfiets werd gecontroleerd en daarbij bleek dat het voertuig was opgedreven. Bovendien was de scooter volgens de rechter op basis van het politieverslag uitgerust met een ‘anti-fliksysteem’. Dat is een systeem waarmee door een druk op een knop of het inpluggen van een stekkertje de bromfiets begrensd wordt op de maximaal toegelaten snelheid. “Jullie noemen dat een anti-fliksysteem, maar voor mij is dat gewoon een begrenzer die soms zelfs standaard aanwezig is in de vorm van een schroef”, liet de jongen zich ontvallen, die overigens geen advocaat had meegenomen. “De politie moest mij die dag persoonlijk hebben, omdat ze niets beters te doen hebben.”

Dagelijks cannabisgebruik

Hij stond enerzijds in de Halse politierechtbank terecht voor de opgedreven brommer omdat hij hierdoor onder meer zonder geldig rijbewijs en zonder verzekering reed. Anderzijds omdat hij een bloedproef weigerde. Bij zijn verhoor gaf hij ook toe dat hij dagelijks cannabis gebruikt, wat hij ook voor de rechter bevestigde: “Al mijn dokters zeggen dat ze achter mijn gebruik staan, omdat het mij effectief helpt. Alleszins beter dan bijvoorbeeld antidepressiva en andere medicatie. Alleen durven ze dit niet op papier te zetten.” Toen de rechter vroeg of zijn dokters hem dan ook waarschuwen voor de geestelijke aandoeningen op langere termijn had hij een antwoord klaar: “Jullie denken dat omdat jullie uit een tijd komen dat jullie dat allemaal geloofden.”

Levenslang rijverbod

Politierechter Dina Van Laethem vroeg de man om wat eerbied aan de dag te brengen, maar dat woord kende hij niet waarop de procureur vroeg om respect te hebben. Van Laethem gaf vervolgens mee dat het haar taak nu is om hem levenslang uit het verkeer te halen. “Ik kan in beroep gaan tegen de uitspraak?”, vroeg de jongen, wat werd bevestigd. “U doet maar. Ik heb onschuldig in de jeugdgevangenis gezeten en heb mij op eigen houtje vrij gekregen, waarna ik een tijdje dakloos was. Als ik een levenslang rijverbod krijg ga ik naar het buitenland. Ik heb al plannen gemaakt, maar dat kan u niet weten aangezien u mij mijn verhaal niet laat doen.” Dat hij een kwartier zijn gang mocht gaan voor de rechtbank was hem dus ontgaan.

De rechter heeft de zaak in beraad genomen en doet op 23 maart uitspraak. Een levenslang rijverbod is dus niet ondenkbaar. Voor het verlaten van de zaal werd de jongeman nog meegedeeld dat een beroepsprocedure niet opschortend werkt en het vonnis van de politierechtbank dus onmiddellijk in werking treed.