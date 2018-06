Ondernemers overhandigen prioriteitenbundel aan politici 28 juni 2018

02u26 0 Dilbeek De Dilbeekse Unie van Ondernemers heeft een actie gehouden op de trappen van het gemeentehuis. Voor aanvang van de gemeenteraad kregen de raadsleden een nota overhandigd, met daarin de prioriteiten voor ondernemers.

"De Dilbeekse ondernemers vragen het toekomstig gemeentebestuur om een krachtig economisch beleid te voeren", zegt Guido Kestens, voorzitter van 'DUO Dilbeek'. "De lokale economie is immers de motor van een gemeente, en die motor wordt aangedreven door ondernemers."





Die ondernemers willen nu vijf punten gerealiseerd zien. Een eerste punt is de ontwikkeling van een langetermijnvisie rond ondernemen in Dilbeek. "We willen geen wildgroei van handelspanden op verschillende locaties", verduidelijkt Kestens. "Daarnaast moet er ingezet worden op een bedrijvige kern. Zo is er ook nood aan betere en efficiëntere communicatie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers. Wij vragen ook een herziening van de belasting op huis-aan-huis-bedeling van reclamedrukwerk. Tot slot kan dit allemaal gerealiseerd worden indien de gemeente voldoende personeel en budget voorziet."





Dat de ondernemers net nu actie voerden, is geen verrassing. Ze willen immers net voor de gemeenteraadsverkiezingen een signaal geven. "En hopelijk neemt het nieuwe bestuur onze punten op in een meerjarenplanning."





(MEN)