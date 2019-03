Ondanks kritiek blijven 41 jaar oude borden 'Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn' in straatbeeld staan Gemeentebestuur wil belang van gekende borden uitleggen aan de jeugd Michiel Elinckx

27 maart 2019

17u40 0 Dilbeek De borden ‘Dilbeek, waar Vlamingen thuis zijn’ zullen ook in de toekomst blijven staan. Dat bevestigde burgemeester Willy Segers (N-VA) tijdens de afgelopen gemeenteraad. Segers vindt de slogan Dilbeeks cultureel erfgoed, maar wil in de toekomst meer uitleg bij de betekenis achter de borden.

Wie Dilbeek zegt, denkt meteen aan de bekende borden ‘Waar Vlamingen thuis zijn’. Eind mei 1978 werden de beroemde borden aan de Dilbeekse invalswegen geplaatst. Sindsdien blijft de slogan de gemoederen beroeren. Voor de gemeenteraadsverkiezingen verving DNA! het spandoek op CC Westrand. De slogan werd voor enkele uurtjes ‘Dilbeek, waar iedereen welkom is’. Moet de slogan gewijzigd of zelfs uit het straatbeeld verwijderd worden? Dat blijft het grote twistpunt binnen de Dilbeekse politiek.

Slecht imago

Daarbij kwam nog een enquête van de Dilbeekse jeugdraad. Daarbij kon de helft van de jongeren zich niet meer vinden in de slogan. Volgens de enquête geven de borden Dilbeek een slecht imago. Slechts iets meer dan een kwart van de Dilbeekse jeugd kan zich vinden in de slogan.

Jeugd kent geschiedenis niet

Tijdens de afgelopen gemeenteraad kwamen de borden weer ter sprake. Vlaams Belang-raadslid Kris Peeters vroeg zich wat het standpunt was van het gemeentebestuur tegenover de borden. “De slogan wordt constant in een negatief daglicht gesteld”, vindt Peeters. “In de Franstalige krant Le Soir wordt Dilbeek weer eens aangevallen door de slogan. Ik vind dat dit eens mag stoppen. De jeugd kent de geschiedenis niet meer van de Vlaamse rand. Daarnaast worden er borden besmeurd, zoals langs de Itterbeeksebaan. Is het niet mogelijk om brochures op te stellen om die verplicht in de scholen te verspreiden? Zo weet de jeugd waar de slogan vandaan komt.”

Historische context

Burgemeester Segers is geen voorstander van de verspreiding van brochures in scholen, maar vindt wel dat de slogan Dilbeeks cultureel erfgoed is. “Daar moeten we dus zeker iets mee doen”, aldus Segers. “Je kan voor toeristen, jongeren en nieuwkomers de historiek schetsen rond de slogan. De borden vormden onder meer een campagne tegen het Egmontpact." In mei ‘78 plaatsten verschillende actiecomités de beruchte borden langs de Dilbeekse invalswegen. Ze protesteerden tegen het Egmontpact, het gecontesteerd communautair akkoord van de toenmalige regering Tindemans, waarbij Franstalige inwoners in de Vlaamse rand het inschrijvingsrecht verkregen in een Brusselse gemeente. Hierdoor werden taalfaciliteiten, waaronder stemrecht voor Brusselse kandidaten, toegewezen aan de Franstaligen. “De slogan zal voor eeuwig verbonden blijven met onze gemeente”, denkt Segers. “We moeten zorgen dat deze actie nooit vergeten wordt. Hoe we op een moderne manier deze slogan zullen schetsen, weten we nog niet. Na het opmaak van het budget en de meerjarenplanning zullen we eens nadenken over een mogelijke invulling. We hebben deze legislatuur nog meer dan vijf jaar tijd.” De huidige borden blijven staan langs de Dilbeekse invalswegen. Momenteel wordt er een oplossing gezocht naar het bord van de Itterbeeksebaan. “Die werd door onze gemeentediensten weggenomen voor herstel. Momenteel bekijken we waar het herstelde bord kan komen. Er zullen geen nieuwe borden komen, de huidige plakkaten kun zeker nog vijf jaar mee.”

Jeugdraad juicht initiatief toe

De Dilbeekse jeugdraad, die de enquête over de slogan uitvoerde, is positief over het idee van het gemeentebestuur. “Het is goed dat ze de borden historisch willen kaderen”, zegt Elio De Bolle, voorzitter van de Dilbeekse jeugdraad. “De jeugdraad heeft geen officieel standpunt ingenomen tegenover de borden. We hebben enkel een enquête uitgevoerd bij de Dilbeekse jongeren. We kunnen enkel maar toejuichen dat het bestuur wil uitleggen waarom de borden er staan.”