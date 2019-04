Ombudsman Brussels Airport: "Onmogelijk om landingen van vliegtuigen te spreiden” Mogelijk komt er tegen 2020 toch een oplossing voor laagvliegers Michiel Elinckx

19 april 2019

12u17 2 Dilbeek Phillipe Touwaide, hoofd van het bemiddelingsdienst van Brussels Airport, heeft gereageerd op de uitspraken van burgemeester Willy Segers (N-VA). Die vond dat er opnieuw te veel vliegtuigen doorheen het Dilbeekse luchtruim vlogen. Touwaide benadrukt dat de luchthaven enkel rekening houdt met de windsnelheid voor de keuze van een landingsbaan.

De afgelopen weken zorgden laagvliegende vliegtuigen voor heel wat geluidsoverlast bij de Dilbekenaren. Door de oostenwind worden vliegtuigen van Ninove over Liedekerke, Ternat, Sint-Martens-Bodegem en Groot-Bijgaarden naar Brussels Airport gestuurd. Burgemeester Segers is al jaren een voorstander van een spreidingsplan. Samen met de tien andere Vlaams-Brabantse burgemeester werd een rechtszaak aangespannen tegen de Belgische staat. De Dilbeekse gemeenteraad diende eerder een motie in voor het gebruik van de RNP-nadering, een systeem waarbij vliegtuigen hun daling pas later inzetten. Maar al die acties brengen geen zoden aan de dijk: het dossier zit muurvast. Burgemeester Segers hoopt dat er verandering komt na de federale verkiezingen in mei.

Spreidingsplan is onmogelijk

Phillipe Touwaide, hoofd van het bemiddelingsdienst van Brussels Airport, reageert nu op de uitspraken van Segers. Hij benadrukt dat een spreidingsplan niet tot de mogelijkheden behoord. “Elk beleidsplan rond een spreiding van landingen werd tot nu toe veroordeeld door justitie en de Belgische staat”, zegt Touwaide. “Het is dus onmogelijk de landingen van vliegtuigen te spreiden. Dat er veel vliegtuigen over het Dilbeekse luchtruim vliegen, heeft niks met te maken met de Brusselse geluidsnormen of andere sancties. Het is het resultaat van twee factoren: de oosten- en zuidoostenwind en de intensiteit van de wind, die meestal meer dan 7 knopen bedraagt. Er wordt geen rekening gehouden met de bevolkingsdichtheid bij de opmaak van de luchtprocedures.”

Oplossing in 2020?

De RNP-approach kan een oplossing bieden, maar is tot nu niet in werking bij de landingsbanen 07L en 07R - de baan waarop vliegtuigen,die over Dilbeek vliegen, meestal landen. “Tegen december 2020 moeten alle landingsbanen van België geschikt zijn voor de RNP-approach. Wanneer die er komt, kan ik nog niet meedelen. Bijna alle landingsbanen op Brussels Airport zijn aangepast aan de RNP-approach, enkel die twee banen niet.”

Geen goede vooruitzichten

Voor de komende dagen heeft Touwaide dan nog eens minder nieuws voor de Dilbekenaren. “De weervoorspellingen zijn niet schitterend, waardoor de vliegtuigen zich vaak door het Dilbeekse luchtruim zullen begeven.”