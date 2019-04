OCMW-campus Breugheldal krijgt grondige renovatie: gemeente voorziet 6,6 miljoen euro voor eerste fase Michiel Elinckx

02 april 2019

Dilbeek De gemeente Dilbeek heeft plannen om de OCMW-site Breugheldal te renoveren. Onder meer 24 assistentiewoningen worden gesloopt.

De OCMW-site kreeg in de jaren ‘80 vorm langs de Itterbeeksebaan. Op Breugeldal is er onder meer een woonzorgcentrum met 101 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum en 111 assistentiewoningen. Het gemeentebestuur wil nu een masterplan opmaken om de site een stevige opknapbeurt te geven.

Vier architectenbureaus in de running

Naast de sloop van 24 assistentiewoningen worden ook 32 woningen in het zorgcentrum gerenoveerd. Momenteel stellen vier architectenbureaus plannen op. In juni zal een jury de meest geschikte kandidaat uitkiezen. De gemeente Dilbeek voorziet een budget van 6,6 miljoen euro voor de eerste fase van het renovatieproject. Een deel van de geldsom wordt gesubsidieerd door overige instanties. Wanneer de werken starten, is nog niet geweten. Het gemeentebestuur heeft nog geen streefdatum voor ogen.