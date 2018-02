Nog dit jaar weer dansen in The Lord (IN VERNIEUWD DECOR EN ONDER DE NAAM 'CLUB UMANI') MICHIEL ELINCKX

06 februari 2018

02u33 0 Dilbeek Het was meer dan zeven jaar wachten op enig schot in de zaak, maar nog voor de zomer zal Club Umani de legendarische dancing The Lord vervangen. Het gaat om een nieuw project van Kokorico-eigenaar Roger Kerremans.

The Lord, gelegen langs de Ninoofsesteenweg, was in de jaren 80 en 90 één van de bekendste uitgaanstenten van Vlaanderen. BV's zoals Phaedra Hoste, Veronique De Cock en Sam Gooris waren er kind aan huis, maar ook internationale toppers zakten graag af. Onder hen Fats Domino, Julio Iglesias, Gloria Gaynor, Demis Roussos, en onze eigen Jean-Claude Van Damme. Toch bleek er eind jaren 2000 sleet op te zitten. De glorietijd van de grote Vlaamse discotheken was voorbij, The Lord zag het bezoekerscijfer achteruitgaan. De deuren gingen dicht en enkele jaren later, in 2011, werd The Lord verkocht aan Roger Kerremans. Hij is de man die aan de wieg stond van de legendarische Zillion in Antwerpen en de Kokorico in Zomergem.





Sinds de verkoop bleef het echter stil rond The Lord. Kerremans beloofde nochtans om de feesttempel na een grondige renovatie snel weer te openen. Maar die renovatiewerken liepen vertraging op - grote vertraging. Zo gaf het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in 2012 nog een negatief advies voor de eventuele toekenning van een vergunning.





Vergunningen in orde

Maar na zeven jaar komt er nu toch eindelijk schot in de zaak. "Nog voor de zomervakantie wil ik Club Umani - de opvolger van The Lord - openen", klinkt het. "Momenteel zijn de verbouwingen nog volop bezig. Maar alle vergunningen zijn in orde. Het heeft inderdaad lang geduurd, maar het is ook niet simpel om met zo'n groot gebouw aan de slag te gaan. Anderzijds heb ik met mijn bedrijf Techno Construct al heel wat ervaring - onder meer met de renovatie van de Kokorico en de Zillion."





Kerremans wil er een moderne club van maken. Vooral de uitstekende ligging, op slechts tien minuten van Brussel, ziet hij als een groot voordeel. Al erkent hij wel dat de glorietijd van de Vlaamse discotheken ver achter ons ligt. "We willen geen megadiscotheek bouwen", klinkt het. "Hoeveel feestvierder we kunnen ontvangen, zullen we pas na de brandinspectie weten. Maar de overlast zal zeker beperkt blijven, dat staat nu al vast. Voorts hebben we een ruime parking met een aparte strook voor taxi's. Of het in de smaak valt, zullen we pas weten eens de deuren opengaan. We kiezen ook bewust voor een nieuwe naam. Het zou niet passen om onder 'The Lord' verder te gaan."