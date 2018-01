Nodeloos links rijden? 390 euro, graag 02u28 0

Een automobiliste die op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal veel te lang nodeloos op de linkerrijstrook bleef rijden, heeft daar nu een boete van 390 euro voor gekregen. F.H. mocht in de voorbije jaren al 32 veroordelingen op haar strafblad noteren, maar kreeg na de feiten in Schepdaal eerst nog een onmiddellijke inning van 175 euro voorgesteld. Die betaalde ze niet, waardoor het een zaak voor de politierechter werd. Haar advocaat voerde nog aan dat ze links reed omdat ze even verderop links moest afslaan, maar niet goed wist waar dat precies zou zijn. Dat mocht evenwel niet baten: rechts houden op de rijbaan is de boodschap. (BKH)