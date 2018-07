Nieuwe welkomstborden langs invalswegen 14 juli 2018

Sinds kort staan er aan de Dilbeekse gemeentegrenzen nieuwe welkomstborden. Het gemeentebestuur besloot om een nieuwe huisstijl in het straatbeeld te brengen. "Daarop wijzen wij dat Dilbeek een Vlaamse gemeente is", zegt burgemeester Willy Segers (N-VA). "De boodschap is kort maar krachtig. 'Welkom in Dilbeek' is een welgemeende ontvangstgroet die tegelijk duidelijk moet maken dat Dilbeek een Vlaamse gemeente is naast Brussel. We verwachten wederzijds respect van wie vanuit de grootstad onze gemeente binnenkomt." Als onderdeel van hetzelfde actieplan worden binnenkort ook, verspreid over de hele gemeente, vlaggenmasten geplaatst waar de Dilbeekse en Vlaamse vlag zullen wapperen. (MEN)