Nieuwe parking in Lumbeekstraat Michiel Elinckx

21 november 2018

17u34 0 Dilbeek De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de aanleg van een nieuwe parking in de Lumbeekstraat.

De parking zal aangelegd worden tussen de voetbalvelden van Boka United en Kasteel La Motte. Bedoeling is dat wie in het kasteel of bij de club moet zijn, er gebruik van kan maken. Er zal plaats zijn voor 89 auto’s. Vier parkeerplaatsen zullen voorbehouden zijn voor personen met een handicap, en er zal ook ruimte zijn voor motorfietsen.

Momenteel wordt het bewuste terrein nog gebruikt als weiland. Voor de aanleg van de parking moeten tien bomen sneuvelen. Ter compensatie worden wel twaalf bomen en hagen geplant.