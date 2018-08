Nieuwe ontsluitingsweg in Wolsemwijk 28 augustus 2018

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg in de Wolsemwijk. Een deel van de wijk is niet bereikbaar voor hulpdiensten en gemeentediensten. "Vandaar dat de gemeente een lokale weg wil aanleggen naar het zuidelijk deel van de wijk", zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). "De aanleg van de weg zal gecombineerd worden met de aanleg van fietsvriendelijke doorsteken en een aantal parkeerplaatsen. Het project heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht, omdat er een aantal grondinnames moesten gebeuren." Als de vergunning goedgekeurd wordt, start de zoektocht naar een aannemer. De werken zouden starten in het voorjaar van 2019. (MEN)