Nieuwe bestuursploeg kan aan de slag na installatievergadering Michiel Elinckx

03 januari 2019

22u53 0 Dilbeek Donderdagavond vond de installatievergadering plaats van de nieuwe Dilbeekse gemeenteraad. Willy Segers (N-VA) werd nu officieel aangesteld als burgemeester.

Segers begint zo aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester. Hij krijgt de steun van Open VLD, met wie hij een coalitie vormt. Naast burgemeester Segers bestaat het college uit schepenen Luc Deleu (Open VLD), Diane Van Hove (N-VA), Linda Janssens (Open VLD), Stijn Quaghebeur (N-VA), Paul Vanden Meerssche (Open VLD) en Anneleen Van den Hout (N-VA). Walter Zelderloo (Open VLD) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Gemeenteraadsvoorzitter Platteau

Voor ere-burgemeester Stefaan Platteau was het eveneens een speciale avond. Hij werd aangesteld als gemeenteraadsvoorzitter. Platteau geeft in 2020 zijn mandaat door aan partijgenoot Michel Valkeniers. “Ik ben ontzettend fier dat men mij als gemeenteraadsvoorzitter aanduidde”, aldus Platteau. “Ik mag Karina Peeters - die het voortreffelijk deed - opvolgen. Ik ga proberen om even goed te doen als mijn voorganger.” Tijdens de zitting legden ook alle gemeenteraadsleden hun eed af. Afsluitend was het de beurt aan de OCMW-raadsleden. Na een klein uurtje was de installatievergadering volledig afgerond.