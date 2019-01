Nieuwbouw Maria Assumpta opent in oktober Michiel Elinckx

27 januari 2019

10u57 0 Dilbeek Het nieuwe zorggedeelte van WZC Maria Assumpta zal in oktober zijn deuren openen. De werken liggen perfect op schema.

Woonzorgcentrum Maria Assumpta ligt in een parkdomein langs de Henri Moeremanslaan, op een boogscheut van natuurgebied De Wolfsputten. Groep Vulpia baat het rusthuis, waar 110 ouderen wonen, uit. De huidige gebouwen, die dateren uit de jaren ‘60, zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen. Daarom besliste de directie om geld vrij te maken voor een nieuw gebouw.

Afgelopen zomer werden de werken gestart. Eerst werd een krater op het domein gegraven, de laatste weken kreeg het nieuwe zorggebouw vorm. “Op zondag 17 maart organiseren we een infodag tijdens de ‘dag van de zorg’”, zegt directeur Marc Neuteleers. “Dan gaan onze bezoekers al een eerste indruk krijgen van het nieuwe gebouw. In oktober openen we de deuren van onze nieuwbouw.” Na het gloednieuwe rusthuis zal de directie ook nadenken over de toekomst van het kasteel. Wat de functie wordt van het kasteel, is nog niet geweten. Wel is zeker dat het pand gerenoveerd wordt.