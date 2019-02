Nieuw kapsalon in hartje Schepdaal: kapperszaak Chic opent de deuren Michiel Elinckx

10 februari 2019

10u25 0 Dilbeek In Dreef is er een nieuwe kapperszaak geopend: Chic. Sophie Goossens uit Borchtlombeek maakt met een eigen kapsalon haar droom waar.

De 23-jarige Sophie Goossens belandde eerder toevallig in Schepdaal. “Mijn vriend speelt voor FC Schepdaal”, zegt Goossens, die eveneens finaliste is van Miss Welness Beauty. “Ik zocht al een tijdje naar een geschikte locatie voor een kapperszaak. Uiteindelijk stootte ik op dit pand in Dreef, net buiten het centrum van Schepdaal.” Klanten kunnen in kapsalon Chic niet alleen terecht voor hun haar, maar ook voor make-up en opmaak van wenkbrauwen en wimpers.

Enkel op afspraak

Kapsalon Chic is open op afspraak van woensdag tot en met zaterdag. Dinsdag komt Sophie haren knippen aan huis. Wie een afspraak wil maken, kan terecht op 02/449.58.29.