Nieuw fietspad in Wijngaardstraat 14 juli 2018

Vanaf maandag 27 augustus start de aanleg van de fietspaden in de Wijngaardstraat, tussen het kruispunt met de Jan de Trochstraat en de spoorwegbrug. Langs beide zijden van de weg zal er een fietspad komen, gescheiden door een groene zone. Aan de rijweg zelf wordt niet gewerkt. Om de werken niet te hinderen, wordt een gedeelte van de Wijngaardstraat - van huisnummer 67 tot het kruispunt met de Jan de Trochstraat - afgesloten voor verkeer. Ook de toegang via Hemdeken zal ter hoogte van de Kouterstraat afgesloten worden. Omwonenden zullen wel toegang krijgen tot de werfzone. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Doorgaand verkeer en bussen zullen omgeleid worden via de Jan de Trochstraat. Het einde van de werken wordt voorzien eind oktober.





(MEN)