Net geen honderd jaar oud: café Op Een Ander sluit de deuren Michiel Elinckx

30 januari 2019

17u33 0 Dilbeek Café Op Een Ander - vroeger gekend als ‘Bij Sjeure’ - sluit donderdag na 95 jaar de deuren. Uitbaters Dirk D’Haveloose en Anneke De Brandt stoppen ermee, eigenares Pascale Vanden Borre vormt het café om tot woning. “Met spijt in het hart zullen we net geen eeuw open zijn”, zegt Vanden Borre.

In 1924 opende café ‘Bij Sjeure’ voor het eerst zijn deuren in de Kattebroekstraat. Monseigneur Vanden Borre was het gezicht van het café. De naam van de kroeg werd gevonden bij de bijnaam van Vanden Borre: ‘Sjeure’. Door de jaren heen stonden verschillende generaties achter de tapkranen. Sinds de eeuwwisseling veranderde het café regelmatig van eigenaar. Drie jaar geleden namen Dirk D’Haveloos en Anneke De Brandt de zaak over. Ze gaven het café meteen een nieuwe naam: Op Een Ander.

Gezondheidsproblemen

Door gezondheidsproblemen trekken zij nu de stekker uit het café. “Het gaat niet meer”, zegt cafébaas Dirk. “Het caféleven eist zijn tol: onregelmatige uren, weinig slaap en veel werk. Ik heb een pensioengerechtigde leeftijd, dus het is tijd om te genieten van het leven.” Met het vertrek van Dirk en Anneke komt er ook een einde aan een tijdperk. Café Op Een Ander zal, na 95 jaar, definitief sluiten. Pascale Vanden Borre, kleindochter van de stichter, vormt het café om tot woning. “Het is genoeg geweest”, vertelt Pascale. “Met spijt in het hart, maar het kan niet anders. Ik ben, mede door gezondheidsproblemen, niet meer in staat om het café over te nemen. Dan is het misschien tijd om de boeken volledig neer te leggen.” Met de sluiting van ‘Op een ander’ verdwijnt een van de weinige cafés in de wijk Kattenbroek. Vaste klanten vragen zich af waar ze nu hun pintje kunnen drinken. “In Dilbeek zijn er genoeg cafés, maar rond Kattenbroek is er niet echt een horecazaak”, aldus Vanden Borre. “Spijtig, maar begrijpelijk. Ze maken het de zelfstandigen steeds moeilijker om te overleven. Onder meer het rookverbod speelt een grote rol. Waarom moeten de mensen nog naar het café komen? Ze mogen toch niets meer doen.”

Dilbeeks verenigingsleven

Vanden Borre denkt met weemoed terug aan de tijd van ‘Bij Sjeure’. Decennialang vormde de zaak het epicentrum van het Dilbeeks verenigingsleven. “Bij Sjeure was de thuisbasis voor verschillende biljartclubs. Daarnaast stonden we bekend als een duivenlokaal. In de jaren ‘80 kwamen de mensen van de Dilbeekse Atletiekclub wekelijks naar ons café. Bij Sjeure was een heus volkscafé, dat tot ver buiten Dilbeek gekend was.”

Feest tot in de vroege uurtjes

Na donderdag is het definitief gedaan, maar niet zonder een groot feest. “Of er speciale dingen het programma staan? Niet echt. Het zal zo al gek genoeg zijn”, zegt uitbater Dirk. “Iedereen wil nog een laatste keer een pintje komen drinken in hun geliefde café. Donderdagnacht geven we nog een keer een feest tot de vroege uurtjes. We geven nog een keer het beste van onszelf.”