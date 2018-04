Natascha Vanhee legt eed af als raadslid 27 april 2018

Natascha Vanhee neemt de plaats in van de betreurde Marc De Meulemeester bij de gemeenteraad. Vanhee legde maandagavond de eed af. Voor de eedaflegging werd er nog een herdenkingsmoment gehouden voor De Meulemeester.





Raadslid Marc De Meulemeester overleed in maart onverwacht op 57-jarige leeftijd. De Meulemeester was 21 jaar schepen en meer dan 30 jaar gemeenteraadslid.





Fractieleider Luc Deleu (Open VLD) nam ook even het woord. "We verliezen met Marc niet alleen een gedreven politicus, maar ook een goede vriend. Hij was de verbinding tussen het politieke luik en het zakenleven. Wij zullen hem missen." Nadien werd Natascha Vanhee aangesteld als vervanger van De Meulemeester. Vanhee behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 430 stemmen voor Open VLD. Ze zetelde eerder in de Dilbeekse OCMW-raad. Haar verblijf in de gemeenteraad zal tot deze legislatuur beperkt blijven. Vanhee komt immers niet op tijdens de komende verkiezingen. Haar dochter Alexis Rons kreeg wel een plaats op de Open VLD-lijst. (MEN)