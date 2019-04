Na een jarenlange procedureslag: herinrichting snelwegparking Groot-Bijgaarden start in zomer Michiel Elinckx

05 april 2019

17u14 0 Dilbeek Komende zomer starten de werken voor een herinrichting van de tankstations langs de E40 in Groot-Bijgaarden. Uitbater Texaco vernieuwt onder meer het hotel op de snelwegparking. De plannen dateren al sinds 2014, maar een buurtbewoners blokkeerden het dossier.

Texaco wil de snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden vernieuwen én veiliger maken. Zo zal er onder meer een metershoog hek rond het terrein komen om bezoekers nog beter te beschermen. De snelwegparking kreeg de voorbije jaren vaak af transmigranten, die voor overlast zorgden bij de bezoekers van het tankstation.

Protest van buurtbewoners

De plannen voor een herinrichting lagen in 2014 al klaar, maar het dossier verliep niet van een leien dakje. Buurtbewoners uit de Theodoor Coppensstraat in Asse vreesden dat te veel groen zou verdwijnen en stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De procedure sleept jaren aan, maar nu is er toch een akkoord gevonden. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een bemiddelaar aangesteld”, zegt Anton De Coster, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Begin maart gaf de Raad voor Vergunningsbetwistingen een groen licht voor de herinrichting. Beide partijen kwamen tot een akkoord, waardoor het dossier in een stroomversnelling kwam.”

Minimale dienstverlening

Momenteel zijn er al hekken geplaatst rond Hotel Brussels en Quick. EG Group, waartoe de tankstations van Texaco behoren, zal de bouw op zich nemen. “Maar alles wordt minutieus besproken met AWV”, aldus De Coster. “EG Group voert de werken uit binnen onze voorwaarden. Nog voor het bouwverlof in de zomer moeten de herinrichtingswerken starten. De werken zullen in verschillende fases verlopen, waardoor de hinder voor de automobilisten tot het minimum beperkt wordt. Daarbij zal er altijd een minimale dienstverlening zijn. Ook op vlak van verkeersveiligheid zijn er strikte afspraken gemaakt. Wanneer de werken afgerond moeten zijn, weten we niet. Daar heeft AWV geen zicht op.”

Goede zaak voor Dilbeek

De herinrichting is ook een goede zaak voor Dilbeek. Burgemeester Willy Segers (N-VA) pleitte al jaren voor een veiligere snelwegparking, zodat de problematiek rond transmigranten grondig aangepakt kon worden. “Officieel weet ik nog van niets”, aldus Segers. “Ik heb al vernomen dat er een vergelijk is gekomen tussen de klager en AWV, maar meer kan ik nog niet zeggen.”

Hek van drie meter hoog

Rond de parking komt een hek van drie meter hoog. Daarnaast werden enkele toegevingen gedaan naar de buurtbewoners toe. Zo is er een groenplan en wordt het afvalwater aangesloten op de riolering. De werken zullen weinig hinder met zich meebrengen voor bezoekers van de snelwegparking.