Na een gokverslaving van 10 jaar: Dirk De Troy richt zelfhulpgroep gokken voor provincie Vlaams-Brabant op Michiel Elinckx

13 februari 2019

17u26 0 Dilbeek Op 1 maart start Dilbekenaar Dirk De Troy (46) een zelfhulpgroep gokken op voor Vlaams-Brabant. De Troy was zelf 10 jaar gokverslaafd, maar wil nu lotgenoten helpen. “Een gokverslaving is een ziekte”, aldus De Troy.

De Troy heeft zelf in een diepe put gezeten na een gokverslaving van tien jaar lang. Hij begon in 2004 met gokken na een advertentie op het internet. “Ik zag een banner van een goksite verschijnen”, vertelt De Troy. “Ik heb erop geklikt en mij eenvoudig geregistreerd. Toen is de bal aan het rollen gegaan. Wat begon als een onschuldig spelletje, mondde uit in een zware verslaving. Op den duur zat ik constant op goksites mijn geld te verspelen. Ik dacht maar één ding: ooit zal ik wel eens een dikke geldprijs winnen en mijn schuldenberg wegwerken.”

Levenslang gokverslaafd

Die schuldenberg bleef echter groter en groter worden. De Troy ging verschillende persoonlijke leningen aan om zijn verslaving te financieren. “Ik sloot leningen af met woekertarieven, zonder dat iemand hiervan wist. Tien jaar lang heb ik in een wereld van leugens en bedrog geleefd. Allemaal voor één ding: gokken.” Maar de bubbel spatte uiteindelijk uit mekaar. Toen zat De Troy mentaal en fysiek volledig aan de grond. Na een zwaar crisismoment, waar hij op het punt stond om zelfmoord te plegen, belandde hij alsnog in een psychiatrisch centrum. “Daar kon ik even tot rust komen. Na zes maanden kon ik terug naar huis, waar mijn familie en vrienden het altijd voor mij opnamen. Ik heb geluk dat ik een sociaal netwerk heb waarop ik kan terugvallen. Zonder hen was ik nooit uit de put geraakt. Ik ben inmiddels vier jaar gokvrij, maar toch blijft het oppassen. Ik ben voor heel mijn leven gokverslaafd. Zelf noem ik me ‘een gokverslaafde in herstel’.” De Troy betaalt momenteel nog altijd schulden af door het gokken. Hoeveel het totale bedrag is, wil hij echter niet kwijt. “Maar ik ben héél veel geld kwijtgeraakt”, zegt hij.

Drempel overwinnen

Met de oprichting van de ‘Zelfhulpgroep Gokken Vlaams-Brabant’ wil De Troy twee keer per maand lotgenoten helpen. In de Welzijncampus Nieuwenbos van Groot-Bijgaarden ontvangt hij mensen die willen stoppen met gokken in een lokaal. “Ik ben geen psycholoog, maar ik ben er zeker van dat praten helpt”, vindt De Troy. “Door mijn ‘expertise’ weet ik wat die mensen meemaken. Ik baseer me op de bestaande Zelfhulpgroep Gokken in Limburg. Met de zelfhulpgroep probeer ik laagdrempelig te blijven. Ik weet dat het erg moeilijk is om als gokker te aanvaarden dat je verslaafd bent. Door naar de zelfhulpgroep te komen, zetten mensen al een enorme grote stap. Ikzelf durfde de eerste maanden na mijn terugkomst niet meer buitenkomen. Ik nam niet meer deel aan het parochiale verenigingsleven, omdat ik me schaamde. Nochtans is een gokverslaving een wijdverspreid probleem in Vlaanderen.”

Goksites overspoelen Vlaanderen

De Troy volgt momenteel opleiding ervaringswerker GGZ en verslavingszorg bij het CVO Sociale School Heverlee. Met de zelfhulpgroep wil hij iedereen ook waarschuwen voor de gevaren van gokken. “Gokbedrijven krijgen amper iets in de weg gelegd. Overal zie je reclame van goksites, niemand die er iets aan doet. Ze hebben zoveel macht en ze doen er alles aan om je gokverslaafd te maken en te houden. Tijdens mijn verslaving vond ik eens een nieuwe iPad voor mijn deur. Van gokbedrijven kreeg ik tickets aangeboden voor een match van de Rode Duivels in Brazilië - inclusief vlucht en hotel. Ze willen net dat je verslaafd blijft, en doen er alles aan om je te paaien. Of ze gokken moeten verbieden? Nee, anders verbergt het zich in de illegaliteit. Er moet een kader komen waarbij goksites duidelijk regels wordt opgelegd en er geld vrijgemaakt wordt om verslavingen te behandelen.”

De Zelfhulpgroep Gokken Vlaams-Brabant start op vrijdag 1 maart in de Welzijnscampus Nieuwenbos in de Bosstraat. De sessie start om 19.30 uur en eindigt om 21 uur. Deelname is gratis, inschrijving is niet verplicht. Meer info vind je via vlaamsbrabant@zelfhulpgokken.be.