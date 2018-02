N-VA wil aanpassing bouwproject Wolsemveld 17 februari 2018

02u26 0 Dilbeek N-VA heeft twijfels bij woonproject Wolsemveld. De partij vindt 240 sociale huurwoningen te veel, en wil een aanpassing.

De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting (GMV) startte in 2014 met de uitwerking van een project dat 240 sociale huurwoningen in het Wolsemveld omvat. Tijdens de voorbije gemeenteraadscommissie werd de studie voorgesteld. En meerderheidspartij N-VA is niet overtuigd. "240 sociale huurwoningen op het Wolsemveld is te veel", zegt gemeenteraadslid Jan Erkelbout (N-VA). "Bovendien moet er ook plaats zijn voor jonge Dilbekenaren die geen recht hebben op een sociale woning. Zo creëer je ook een betere dynamiek in de wijk. Elke gemeente krijgt een sociaal objectief opgelegd door de Vlaamse overheid. Voor Dilbeek zijn dat 285 huurwoningen. Maar er werd in de voorbije jaren al heel wat gerealiseerd en we hebben nog maar 97 huurwoningen te gaan. Onze partij wil de fouten uit het verleden niet herhalen en is dan ook tegen de concentratie van honderden sociale huurwoningen op één plaats."





N-VA wil ook meer groen overhouden. "Flatgebouwen met vier tot vijf verdiepingen zijn voor ons geen optie", aldus Erkelbout. "Het huidige project telt ook slechts één toegang, langs de kant van de Lange Haagstraat - een straat die al veel verkeer te slikken krijgt. Ook hier is een aanpassing nodig." De partij heeft haar standpunten intussen overgemaakt aan de GMC, die nu een aangepaste studie kan indienen. (MEN)