N-VA strikt zus van minister Van Overtveldt 17 april 2018

Greet Van Overtveldt, zus van minister Johan Van Overtveldt, krijgt een plaats op de N-VA-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Greet woont al tientallen jaren in Groot-Bijgaarden. "We moeten de gemoedelijke sfeer in deze deelgemeente behouden", klinkt het. "En dat kan alleen als iedereen dezelfde taal spreekt: het Nederlands. Daarnaast moeten we met een actieplan het verkeer beter stroomlijnen en de resterende open ruimte beschermen." (MEN)