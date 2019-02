Motard komt ten val op E40 in Groot-Bijgaarden: file vanaf Ternat Tom Vierendeels

27 februari 2019

17u10 0 Dilbeek Drie rijstroken van de E40 richting Brussel in Groot-Bijgaarden zijn momenteel versperd ten gevolge van een ongeval.

Een motorrijder kwam kort voor 16 uur ten val, net voorbij het parkeerterrein. Mogelijk is de val het gevolg van een aanrijding, maar daarover is voorlopig nog geen duidelijkheid. Een ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. Om de hulpverleners veilig hun werk te laten doen sloot de politie drie rijstroken af. Al het verkeer moet over de twee rijstroken richting Koekelberg, met een file vanaf Ternat tot gevolg. Het is voorlopig onduidelijk hoe de motard het stelt.

UPDATE.

De rijbaan werd kort voor 16.40 uur opnieuw vrijgegeven.