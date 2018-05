Moordenaar betrapt met middeleeuwse strijdvlegel 09 mei 2018

De 50-jarige William D.B., een uitgeweken Dilbekenaar uit Diksmuide, die bijna een jaar vastzit na de moord op zijn vriendin Isabelle Deschodt verscheen gisteren een eerste keer voor de strafrechter. Niet voor de moordzaak zelf, maar omdat na de moord bij een huiszoeking bij hem twee verboden wapens gevonden werden. Het ging om een boksbeugel en een middeleeuwse strijdvlegel, of een morgenster. "Beide hingen daar maar voor de sier", sprak D.B. "Het zijn erfstukken van mijn overleden vader. De wapens zelf gebruikte ik niet." Opvallend is wel dat D.B de moord op 18 juli vorig jaar pleegde met een antiek Liégeois-geweertje, ook al een erfstuk. Hij bleef die feiten afdoen als een ongeluk. De advocaat van D.B. vroeg de rechter waarom het per se nodig was om de zaak van de verboden wapens af te splitsen van het moorddossier. In deze zaak riskeert hij 1 maand en 800 euro. De rechter vonnist op 1 juni. In de moordzaak verschijnt hij dinsdag voor de raadkamer. (JHM)