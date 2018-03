Moord op uitbater The Pond voor assisen? 14 maart 2018

De Brusselse raadkamer doet op 10 april uitspraak over de vraag of de zaak rond de dood van Stephane Geens (42), de uitbater van visvijver en bistro The Pond, voor het hof van assisen dan wel voor de correctionele rechtbank komt. Verdachten V.V.D. en J.S. brachten Stephane op 22 september 2015 om het leven met zes kogels uit twee wapens. V.V. en J. woonden al verschillende maanden in een appartement dat hen door Stephane Geens ter beschikking was gesteld, boven het restaurant The Pond aan de visvijver in de Dilbeekse Blekerijstraat. V.V. had bij Geens schulden gehad en zou die afbetalen door in te staan voor het onderhoud van de visvijver. Het vermoeden bestaat echter dat hij van die situatie profiteerde om geld en andere zaken uit het restaurant te ontvreemden. De twee werden vorige zomer onder voorwaarden vrijgelaten. (WHW)