Moeremanslaan twee weken afgesloten voor inspectie Michiel Elinckx

25 januari 2019

14u37 0 Dilbeek Van 4 tot 18 februari wordt de Moeremanslaan overdag afgesloten.

De straat is niet meer bereikbaar van de Ninoofsesteenweg tot het kruispunt met de Berchemstraat. Tijdens de twee weken wordt de riolering geïnspecteerd. De straat zal enkel afgesloten worden tijdens de werkuren. ‘s Ochtends en ‘s Avonds is er wel doorgang mogelijk. Er is een omleiding voorzien langs de Baron de Vironlaan.