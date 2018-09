Mobiele camera's controleren sluikstorters 06 september 2018

De Dilbeekse gemeenteraad heeft het gebruik van mobiele camera's goedgekeurd. De camera's zullen vooral gebruikt worden voor de strijd tegen sluikstorters. "Zo kunnen we ze tijdelijk op een plaats opstellen", zegt Dilbeeks korpschef Arnoud Vermoesen. "Na een tijdje kunnen we ze verhuizen naar andere plaatsen. De camera's kunnen daarnaast ingezet worden bij grote evenementen of tijdens een noodsituatie." Dilbeek vecht al jaren tegen sluikstorters. Het gemeentebestuur heeft enkele plaatsen opgelijst waar de camera's kunnen functioneren.





(MEN)